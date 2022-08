SAN ROCCO: CREMENO E CASSINA NELLA DEVOZIONE DEL 16 AGOSTO

Data pubblicazione 17 Agosto 2022

CREMENO – Martedì 16 agosto la comunità di Cremeno e Cassina ha rinnovato la propria devozione a San Rocco. Grande partecipazione alla messa del mattino che anticipava la processione del pomeriggio.

La popolazione ha partecipato devotamente alla processione che da due anni non vedeva la Statua del Santo solcare le vie del paese. La cerimonia è stata presieduta dal parroco don Lucio Galbiati, don Gianmaria Manzotti, don Simone Lucca e dal diacono Fabrizio Valsecchi. La Schola Cantorum della Parrocchia San Giorgio ha accompagnato sia la messa sia la processione intonando l’Inno di San Rocco. Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha accompagnato il pellegrinare della Statua per le vie del paese.

V iva la devozione al Santo, non solo nella ricorrenza del 16 di agosto ma durante tutto l’anno, don Lucio ha ricordato che la messa vespertina di ogni 16 del mese sarà il momento per quanti sono amici e devoti a San Rocco per rinnovare e mantenere viva la tradizione.

In considerazione dell’affluenza di devoti alla processione, la benedizione finale è stata impartita sul campo dell’oratorio San Giovani Bosco alla presenza delle autorità civili del comune di Cremeno e di Cassina

Le offerte dei devoti a San Rocco quest’anno contribuiranno a coprire i costi sostenuti per la sostituzione dei serramenti delle aule dell’oratorio che garantiranno così ambienti ancor più sicuri ed accoglienti.