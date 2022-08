A CASARGO CONTINUANO GLI EVENTI MUSICALI DI QUESTA LUNGA ESTATE 2022

Data pubblicazione 25 Agosto 2022

CASARGO – Uno degli ultimi appuntamenti estivi con la musica dal vivo non ha tradito le aspettative: numeroso e appassionato, infatti, il pubblico che martedì sera ha preso parte al concerto dei 60Mania, formazione musicale bergamasca che propone il vasto repertorio della musica italiana dai mitici anni Sessanta ad oggi.

Un vero e proprio viaggio musicale tra alcuni dei maggiori pezzi dei cantautori italiani; di certo, parafrasando, “non solo canzonette” ma anzi colonne sonore, e talvolta portanti, di tanti momenti e dei ricordi del vissuto di ciascuno di noi, ed è per questo che la serata ha fatto centro riuscendo a coinvolgere giovani e meno giovani in un concerto dal vivo di quasi due ore e mezza.

Per il chitarrista Davide Muttoni si è trattato di un autentico ritorno a casa: casarghese di origine, da qualche anno si è trasferito in terra orobica seguendo la sua grande passione per la musica e riuscendo a trasformarla nella propria professione, sul palco con i 60 Mania è tornato a riabbracciare il suo pubblico.