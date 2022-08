BARZIO/ANZIANO NON TORNA A CASA, RITROVATO IN UN ALTRO CONDOMINIO

Data pubblicazione 31 Agosto 2022

BARZIO – Quando si dice essere al posto giusto nel momento giusto. Un anziano effetto da Alzheimer si era allontanato da casa gettando nel panico i famigliari, fortunatamente il pronto intervento della Polizia Locale dell’Altopiano ha fatto in modo che tutto si risolvesse in pochi minuti nel migliore dei modi.

I fatti ieri sera a Barzio, attorno alle 21. Una signora, visibilmente preoccupata, ha raggiunto alla tensostruttura di via Milano il comandante Andrea Piazza e la pattuglia della ‘Municipale’, in servizio durante una manifestazione del calendario estivo. Il marito, un 85enne, era uscito di casa senza telefono né documenti. Oltre ad essere affetto da Alzheimer, ormai era sceso il buio e questo complicava ulteriormente le capacità di orientamento dell’uomo.

La Polizia Locale, ricevuta una foto dello scomparso, si è attivata perlustrando l’area di via Provinciale e località Coldogna, riuscendo in poco tempo a rintracciare l’85enne. L’uomo aveva seguito il marciapiede per circa 300 metri, poi aveva scavalcato la staccionata di un residence e bussato alla porta di un appartamento.

Lì è stato raggiunto e riconosciuto: un po’ confuso ma senza altre complicazioni, è stato riaccompagnato dai famigliari.

RedCro