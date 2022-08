RESINELLI: “RAVE PARTY” O FESTA AUTORIZZATA, LA SERATA FA DISCUTERE

Data pubblicazione 31 Agosto 2022

PIANI DEI RESINELLI – Riceviamo e pubblichiamo la email “accalorata” di un nostro lettore che segnala la maxi festa andata in scena sabato sera ai Piani dei Resinelli. La protesta contenuta nella lettera non è la sola, per un party che alla redazione di BN risulta autorizzato – tanto che una serata dedicata all’alpinismo nelle stesse ore è stata spostata dalla zona della chiesetta al piazzale delle miniere. Certo, al di là della burocrazia l’evento è stato come dire “ben visibile” (e soprattutto ascoltabile) e si è prolungato nelle ore più tarde. Riproponendo la classica dicotomia tra le esigenze del divertimento e quelle di chi intende la montagna diversamente (nonché quanti scelgono questa zona per potersi riposare e passare giornate tranquille).