LIQUIDITYX RECENSIONI.TRADING E INVESTIMENTI ONLINE PER TUTTI E OVUNQUE

Data pubblicazione 2 Settembre 2022

Che cos’è LiquidityX? È una scelta intelligente come servizio di intermediazione digitale? Scoprite come può avvantaggiare gli investitori domestici e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

LiquidityX in breve

– Ottime recensioni da parte dei clienti

– Eccellenti opzioni azionarie

– Basso requisito di deposito minimo

– Nessun costo e nessuna commissione

– Compatibile con le criptovalute

– Trading conveniente ed efficiente in movimento

– Funzioni di monitoraggio in tempo reale

Cosa possono fare gli utenti sulla piattaforma di LiquidityX?

LiquidityX è una piattaforma flessibile che ha molto da offrire ai suoi utenti. Ma quali sono le funzioni principali?

Il principio fondamentale del broker è aprire le porte e dare accesso ad una serie varia e conveniente di mercati, e la fornitura di strumenti necessari per aiutare le persone ad avere successo. Ecco alcune delle cose che gli utenti possono fare attraverso il sistema.

Seguire le informazioni sui prezzi in tempo reale

Tenere traccia dei dati più recenti sui prezzi è imperativo in questo settore. LiquidityX dispone di un sistema di tracciamento dettagliato che consente agli utenti di individuare le informazioni di cui hanno bisogno e capire come leggerle. Il monitoraggio dei prezzi, con LiquidityX, è facile, conveniente e gestibile da chiunque, grazie a visualizzazioni semplificate e controlli efficienti.

Negoziare criptovalute

Gli appassionati di criptovalute si troveranno estremamente a loro agio in questa piattaforma.

Sebbene LiquidityX non sia una piattaforma di trading dedicata alle criptovalute, ha un’offerta piuttosto ampia in questo settore. Funziona con la maggior parte dei principali fornitori di portafogli elettronici, ma non ne ha uno proprio. Gli utenti possono collegare un portafoglio esistente e poi esplorare le opzioni di trading sulla piattaforma.

Gestire e monitorare gli investimenti

Il monitoraggio e la gestione dell’attività del conto sono importanti quanto il monitoraggio dei dati di mercato. Una volta effettuati gli investimenti, gli utenti devono essere aggiornati in tempo reali sui loro progressi. Fortunatamente, LiquidityX la rende facile attraverso un comodo sistema di gestione del conto. Gli utenti possono scegliere di farlo da soli, o con l’assistenza di un consulente dedicato fornito da LiquidityX. Una guida professionale può fare la differenza per i principianti.

Confrontare le valute e gli assets

L’accoppiamento di valute è un mercato commerciale a sé stante, e LiquidityX lo rende facile. Gli utenti possono tenere traccia dei principali abbinamenti, e confrontare i valori con un semplice tocco. Inoltre, la piattaforma offre centinaia di scelte di assets diversi, che possono essere visualizzati e confrontati facilmente.

I TRE PRINCIPALI VANTAGGI

LiquidityX è una piattaforma impressionante quando si tratta di funzionalità e flessibilità. C’è molto da amare, ma ecco i tre principali vantaggi che i potenziali nuovi clienti devono sapere.

H3. Supporto 24/7

Il servizio clienti è una cosa che manca a molti broker online, ma non a LiquidityX. Gli utenti possono richiedere supporto ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, attraverso vari canali. Gli agenti sono disponibili via email, chat e telefonate pre-organizzate durante gli orari di lavoro standard degli Stati Uniti, dal lunedì al venerdì. Un chatbot automatizzato dal vivo offre un supporto dettagliato e mirato per tutto il giorno e la notte.

Nessuna tassa o addebito nascosti

Come si legge dovunque, LiquidityX è una piattaforma di trading gratuita. È tutto vero! Non ci sono spese o costi inaspettati durante il proprio viaggio: solo un piccolo deposito minimo richiesto che può essere speso poi come l’utente ritiene più opportuno. I depositi e i prelievi sono gratuiti, non ci sono costi di abbonamento, e non vengono prelevate commissioni dai profitti.

Accesso da telefono completo

L’applicazione per cellulari di LiquidityX è una delle migliori. Funziona su dispositivi Android e iOS, a patto che supportino i recenti aggiornamenti di software. Sono disponibili tutte le funzioni presenti nella piattaforma, ma ottimizzato per gli schermi del cellulare.

Possibili migliorie

Ci sono davvero poche cose negative di cui parlare riguardo il broker, ma ecco qualche piccolo punto da poter migliorare:

– Tracciare i dati in tempo reale è facile, ma ci sono strumenti di reporting limitati per chi preferisce estrarre le informazioni ed ispezionarle in questo modo

– Le commissioni di scambio delle criptovalute sono un po’ troppo alte rispetto alle standard nel settore

– Sebbene apprendimento e sviluppo siano incoraggiati, non sono disponibili materiali

Conclusione

Nel complesso, LiquidityX è una piattaforma semplice ma efficace per investire e fare trading. Visitate subito il sito web ufficiale per avere maggiori informazioni su come diventare membri, e preparatevi a salire il prossimo gradino nella scala degli investimenti digitali!