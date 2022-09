Data pubblicazione 6 Settembre 2022

PIANI DEI RESINELLI – Prosegue la sesta edizione degli “Incontri con l’autore“, rassegna letteraria organizzata ai Piani Resinelli. Dopo l’incontro con Andrea Vitali – che proprio ieri da Venezia ha annunciato una fiction Rai sui suoi romanzi – ospite del Rifugio Sel, domenica 11 settembre alle 17 in piazza Escursionisti, sarà Mirella Tenderini che parlerà di “Storie incredibili in giro per il mondo” presentando le opere “La lunga notte di Shackleton” e “Coincidenze”.