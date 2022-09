Data pubblicazione 10 Settembre 2022

LECCO – Anticipo pomeridiano del sabato per il Lecco che ospita la Pergolettese, ex squadra di mister Tacchinardi. I blucelesti impiegano poco più di un’ora a sbloccare il risultato, quando al 61? segna il capitano Luca Giudici. In precedenza un buon primo tempo con diverse conclusioni del Lecco che con Eusepi, Pinzauti e Zambataro provano più volte a portare in vantaggio i padroni di casa.