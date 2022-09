L’INTROBIESE CAMILLA CRIPPA ESORDISCE BENE NELLA NAZIONALE DI SKIROLL

Data pubblicazione 10 Settembre 2022

AMATRICE (RI) – Esordio con i colori della Nazionale Italiana di Skiroll, per Camilla Crippa, atleta introbiese della Polisportiva Team Brianza di Lissone. La località laziale di Amatrice, ha ospitato la prima prova del lungo weekend e ultimo atto della Coppa del Mondo di Skiroll.

In programma una gara di 5,5 km in tecnica di pattinaggio su una salita con pendenza del 3%, a cronometro. Buon esordio per Camilla che ottiene il 7° posto a soli 31″ dal podio, vincitrice l’azzurra delle Fiamme Oro con il tempo di 15’37” la laziale Maria Gismondi.

Oggi invece nella mass start con la scalata al Terminillo in tecnica classica di 7 km, bissa il successo l’azzurra Maria Gismondi t. 31’47”, con l’atleta di Introbio che ottiene un ottimo 5° posto.

Domani atto finale con la sprint in pattinato nella città di Rieti.