SOCCORSO ALPINO: BEN QUATTRO INTERVENTI SABATO TRA VALSASSINA E LAGO

Data pubblicazione 10 Settembre 2022

VALSASSINA (LC) – Sono ben quattro gli interventi che hanno impegnato i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, in questo sabato di settembre.

Il primo alle 9:10 per il recupero di una persona precipitata in località Maggio, nel comune di Cremeno. Di seguito, alle 10:10 in località Alpe Rossa, nel comune di Colico, le squadre sono uscite per soccorrere un uomo di 45 anni punto da insetti; sul posto anche l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Villa Guardia, Como. Il terzo intervento alle 11, alle “Placche di Introbio”, per un ragazzo di 20 anni precipitato per alcuni metri mentre praticava l’attività di arrampicata sportiva, nella zona della “Pala”. È stato necessario mettere in atto un recupero tradizionale con barella portantina. Altra attivazione alle 17:55, sul Monte Legnone, nel comune di Valvarrone, per un escursionista che è scivolato sul sentiero sopra il rifugio Roccoli Lorla, che porta al Legnone.

L’intervento è in corso e i tecnici della Stazione stanno operando in collaborazione con l’elicottero di Como di Areu. Seguiranno eventuali aggiornamenti.