VITA D’UFFICIO: L’IMPORTANZA DI RELAZIONARSI POSITIVAMENTE CON I COLLEGHI

Data pubblicazione 12 Settembre 2022

Nel mondo di oggi è fondamentale avere interazioni positive con i colleghi di lavoro. Un clima amichevole e disteso può fare la differenza tra una carriera di successo e una insoddisfacente o improduttiva.

I vantaggi di un ambiente di lavoro sereno

L’importanza di avere rapporti positivi con i colleghi di lavoro è innegabile. La capacità di instaurare relazioni positive in ufficio può contribuire al successo come dipendente e al mantenimento di uno stile di vita sano, sia a livello personale che professionale. Inoltre, i colleghi e i supervisori svolgono un ruolo importante nel determinare la percezione di sé stessi, la propria produttività e il piacere di lavorare.

In un clima disteso sarà più facile discutere di questioni legate al lavoro, come nuovi progetti o cambiamenti di reparto. Gli attriti tra colleghi, infatti, influiscono inevitabilmente sulla capacità di portare a termine i task in modo efficiente. Ma sarà anche più semplice chiedere, e di conseguenza ricevere, aiuto quando necessario. I consigli su progetti o compiti possono essere molto costruttivi e utili per apprendere nuove procedure o efficientare alcuni processi.

Da non sottovalutare poi l’aspetto psicologico: sentirsi accolti in un ambiente coeso e amichevole stimola il desiderio di recarsi in ufficio; azione ancora per molti svolta controvoglia e senza entusiasmo. Questa situazione è giunta all’apice con la nascita di un vero e proprio movimento: il movimento Antiwork, nato online e diffusosi soprattutto negli Stati Uniti.

Consigli per andare d’accordo con i colleghi

La prima regola è rispettare chi si ha di fronte. Questo riguarda molteplici aspetti della vita lavorativa, per cui è fondamentale rivolgersi in modo cortese a tutti, in ogni situazione. Tuttavia, non ci si deve limitare alle sole parole: bisogna pensare anche al comportamento che si tiene in ufficio. Per fare un esempio, è bene non lasciarsi andare a lunghe chiacchierate a voce alta mentre gli altri si stanno concentrando sul lavoro; oppure è consigliabile evitare di fumare durante le pause, soprattutto se qualcuno soffre particolarmente l’odore delle sigarette.

Rinunciare a una consolidata abitudine può essere complesso, quindi nel caso basterà tenersi a una certa distanza, oppure provare con alternative più congeniali alla situazione. Da qualche anno a questa parte, ad esempio, si sono diffuse le e-cig, in grado di azzerare il cattivo odore. Ne esistono moltissimi modelli, per questo alcuni possono essersi fatti una domanda molto precisa: quale sigaretta elettronica mi consigliate? Quesito a cui rispondono varie pagine di settore, utili per approfondire l’argomento da sé. Ma le azioni per coltivare sane relazioni d’ufficio non si esauriscono con semplici comportamenti di buona educazione: tra queste ci sono anche apprezzare il lavoro degli altri, ringraziare per gli sforzi e i successi ottenuti, prestarsi all’ascolto e alla comunicazione e cercare di limitare le esternazioni negative.

Una buona strategia di team building, su cui sarà l’azienda a investire, permetterà di creare dei veri e propri rapporti di amicizia sul luogo di lavoro; un elemento essenziale per una vita professionale serena.