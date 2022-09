“TOUR” DI ARRIGONI IN VALLE: CASARGO, PREMANA, IMPRESE. CHIUSURA BARZIESE CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Successivamente Arrigoni si è recato in municipio a Casargo dove si è trattenuto con il sindaco Pasquini; quindi ha incontrato a Cortenova gli imprenditori del settore della produzione delle flange.

“Anche per loro – annota il senatore uscente – il caro energia è un dramma a cui rispondono solo grazie alla propria forza di volontà e alla qualità del prodotto”.

La giornata valsassinese si conclude a Pratobuscante, con sindaci, amministratori e imprenditori della provincia di Lecco per parlare di caro energia e delle soluzioni proposte dalla Lega per intervenire “su questo vero e proprio dramma che sta mettendo in ginocchio famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni”.

In un successivo articolo su VN l’approfondimento dell’incontro finale del senatore uscente in questa ‘tournée’ in Valsassina.