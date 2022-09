BARZIO: PER GIGI FERRARI DIVERSE FRATTURE MA È FUORI PERICOLO. LA CADUTA SULLE PIETRE DEL TORRENTE IN SECCA

Data pubblicazione 19 Settembre 2022

BARZIO – È in Rianimazione ma fuori pericolo Giovanni ‘Gigi’ Ferrari, il barziese protagonista ieri pomeriggio di una brutta caduta dal piazzale della funivia per i Piani di Bobbio. Ferrari è fratello dell’ex sindaco ed ex presidente della Comunità Montana Alvaro, nonché zio del primo cittadino in carica dal 2009 al 2019 Andrea.

Giovanni Ferrari aveva passato la giornata a Bobbio ed era sceso a piedi verso il parcheggio per riprendere l’auto. L’incidente è avvenuto poco distante dal veicolo, lungo un pendio dove la vegetazione è fitta e avrebbe potuto frenare la caduta. Ferrari invece è stato sfortunato, è scivolato per decine di metri senza trovare un appiglio per poi precipitare dall’alto sul greto del ruscello in secca.

Diversi i traumi riportati, tra cui fratture alle costole e alla tibia. Si trova ora nel reparto di Rianimazione all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, in condizioni stabili. “Ha guardato giù qualcuno!” il commento di ha assistito alla caduta.