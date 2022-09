DOWNHILL: LE QUOTE ROSA DEL TEAM SCOTT SI RICONFERMANO CAMPIONESSE

Data pubblicazione 21 Settembre 2022

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA (PV) – Collocato nel comune di Santa Margherita di Staffora, a 1335 m di altezza, Pian de Poggio è il centro abitato più meridionale della Lombardia e più elevato della provincia di Pavia. La seggiovia, porta gli atleti sul Monte Chiappo a 1700m, con un dislivello di quasi 400m dove sono tracciate le impegnative discese ricche di rocce, terreno friabile e sottobosco. Con due stupende prestazioni, Rosaria Fuccio nella categoria Elite e Martina Fumagalli nella Amatori femminile conquistano la medaglia d’oro in Coppa Italia DH.

Fin dal sabato, Rosaria Fuccio “mette le cose in chiaro” e conquista una vittoria di prepotenza, distaccando le avversarie di ben oltre dieci secondi. La domenica, un’altra schiacciante vittoria, la mantiene in vetta alla classifica. Una classifica che ha sempre visto Rosaria come leader, fin dalla prima gara di Sestola. Grande prestazione di Martina Fumagalli che quest’anno si è trovata alle prese con un’avversaria di grande caratura, tanto da considerarla la più ostica delle ultime stagioni. Dopo i tre secondi posti nei tre precedenti appuntamenti di Coppa, inframmezzati dalla strabiliante vittoria del Campionato Italiano a Sestriere, un altro secondo posto le consente di confermarsi come leader della Coppa Italia, aggiungendo un altro importante tassello al già considerevole palmares in campo nazionale.

Ottima la quinta posizione, a meno di 4 secondi dal podio, di Matteo Bosco nella difficilissima categoria Allievi, accompagnato in decima posizione da un ritrovato Nicolò Vesentini. Entrambi rappresentano una certezza nelle categorie giovanili del Team Scott BMT Motobase MDBRS. Ancora altalenanti invece le prestazioni di Nisay Bonfanti e di Cesare Mainetti (nella categoria esordienti) che non sono riusciti a brillare su questo impegnativo tracciato. Da evidenziare la crescita di Riki Santolini che, a seguito di una stagione travagliata a causa di problemi fisici, si piazza all’ottavo posto nella categoria Juniores. Filippo Demicheli dopo una brillante qualifica in seconda posizione, cade rovinosamente in finale procurandosi un profondo taglio alla mano. Pesante caduta anche per Alessandro Colonnello che si ritira nella finale.

“È stato un anno pieno di soddisfazioni – commenta la valsassinese d’adozione Martina Fumagalli: – prima la vittoria del Campionato Italiano e ora la vittoria del circuito Coppa Italia oltre al titolo di Campionessa Regionale. Sono due anni di fila che porto a casa questi risultati ed è grazie al Team che mi supporta e che mi fornisce gli strumenti necessari per poter primeggiare. Un grazie speciale va ad Alberto Mainetti e al nostro tecnico Federico Arrigoni Marocco e alla nostra team coordinator, Beatrice Greppi.”