BARZIO: “TERZA DI SETTEMBRE, IL PUNTO PIÙ BASSO. MI VENIVA DA PIANGERE”

Data pubblicazione 21 Settembre 2022

Spettabile Direttore, ieri [domenica, ndr] Barzio ha toccato il punto più basso della sua storia. Il paese è andato in processione per la “terza di settembre”. Non un vigile, a bloccare le macchine c’era un nonnetto. Nessun amministratore presente, per la prima volta da che partecipo. Processione di sola andata, senza il ritorno in Chiesa, come fosse un funerale. Inoltre il cimitero ancora pieno di erbacce, bidoni della spazzatura strabordanti e i contenitori del detersivo al posto degli innaffiatoi perché vengono rubati. Mi veniva da piangere.

Lettera firmata