26 Settembre 2022

LECCO – Della carenza di candidati lecchesi per questa tornata elettorale se ne è già parlato, a fare notizia oggi è il risultato abbastanza clamoroso che vede protagonisti gli unici due lecchesi in corsa per un seggio al Senato.

Il successo della destra meloniana infatti ha giocato un brutto scherzo al leghista di Calolzicorte Paolo Arrigoni…