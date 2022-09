EDUCAZIONE FINANZIARIA: FACCIAMO IL PUNTO SUI CORSI FOREX PIÙ GETTONATI DEL MOMENTO

Data pubblicazione 27 Settembre 2022

Negli ultimi anni gli aspiranti trader si avvicinano al mondo degli investimenti online oggi con maggiore consapevolezza, consci del fatto che è fondamentale una preparazione adeguata prima di iniziare a investire.

Il merito anche è da ricercare nel fatto che l’offerta formativa si è costantemente ampliata, con la rete che offre un sacco di risorse didattiche di ottima qualità. A questo proposito, considerando l’enorme numero di operatori attivi sul mercato valutario, non sorprende come i corsi sul forex siano tra i più richiesti del momento.

Cresce l’attenzione dei trader sulla loro educazione finanziaria

Il forex è il mercato finanziario più grande in assoluto ed è il luogo virtuale in cui vengono scambiate le coppie di valute.

È un mercato aperto 24 ore su 24, molto liquido ed eccezionalmente volatile: per via di queste caratteristiche attira ogni giorno le attenzioni di investitori di ogni livello, dal principiante fino al più esperto. Ma sarebbe un grosso errore pensare di poter raggiungere dei risultati senza avere una preparazione adeguata.

Prima di iniziare ad investire sul mercato valutario (ma lo stesso vale anche per gli altri mercati finanziari) è necessario completare la propria educazione finanziaria assimilando delle competenze specifiche.

Ecco perché è importante scegliere un buon corso forex prima di entrare nel mondo degli investimenti online delle coppie di valute. L’obiettivo di questa fase di preparazione è riuscire a capire come arrivare a fare le giuste previsioni sull’andamento dei cambi.

I migliori corsi sul forex trading

Al giorno d’oggi, per individuare risorse didattiche di qualità è possibile affidarsi a portali di approfondimento specializzati, in grado di fornire tutti gli strumenti necessari per compiere una scelta pienamente consapevole in merito al corso forex (corsotradingonline.net).

Come mettono in evidenza gli esperti di settore, infatti, attualmente esistono tante opzioni gratuite da valutare: tra le migliori è possibile annoverare il corso forex del broker XTB.

Essendo destinato a tutti, quindi anche ai principianti, il corso è scritto con un linguaggio facile da comprendere e con un forte orientamento verso la pratica. Le nozioni teoriche sono importanti, ma è fondamentale riuscire ad utilizzarle nel mondo reale.

Un’altra risorsa che merita di essere presa in seria considerazione è il video corso di Michele Pierro. Il contenuto è disponibile sulla piattaforma di YouTube ed è stato creato per introdurre le basi per cominciare ad investire nel mercato valutario.

Ovviamente, chi ha già tanta esperienza può orientarsi su materiale più specifico: ci sono tanti ebook e libri in formato cartaceo dedicati proprio ai trader di livello avanzato che vogliono approfondire determinati argomenti.

Studio e pratica per operare sul mercato valutario

Naturalmente, chi studia per iniziare a fare forex trading dovrebbe iniziare ad accumulare un po’ di esperienza sul campo sfruttando il conto demo messo a disposizione dai broker. Ovviamente ci si deve affidare solo ad intermediari regolamentati: eToro, il già citato XTB, Capex.com, Trade e Markets.com sono tra i migliori per operare sul mercato valutario.

Una valida alternativa ai corsi sul forex si può trovare nelle funzioni esclusive del broker eToro. Il Social Trading permette di scambiarsi idee, consigli ed opinioni con gli altri iscritti alla piattaforma, quindi può essere usato come strumento di educazione finanziaria.

Lo stesso si può dire del Copy Trading, che consente di replicare in automatico le mosse del trader esperto che si decide di seguire; ovviamente non ci si deve limitare a copiare in modo passivo: osservando come si muovono i professionisti è possibile imparare molto e capire più facilmente quale strategia adottare per iniziare a fare forex trading.