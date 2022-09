ELEZIONI: A LECCO L’ALLEANZA RENZI-CALENDA È TERZO POLO DI FATTO. “NOI IL PARTITO DEL NORD”

Data pubblicazione 27 Settembre 2022

LECCO – Con le urne chiuse, appare chiaro come il Terzo Polo di Carlo Calenda abbia sfondato elettoralmente in quella fascia prealpina e industriale che per decenni ha rappresentato una roccaforte per la Lega e Forza Italia. La Provincia di Lecco, dove Azione e Italia Viva registrano il miglior risultato in Lombardia dopo Milano, ha difatti visto il Terzo Polo posizionarsi terzo, dietro solo a Fratelli d’Italia e PD, sia a Lecco che a Merate prendendo rispettivamente il 13,7% e il 15,9%.

“È sulla crisi energetica che vogliamo subito vedere alla prova il nuovo governo, un governo che sarà totalmente affogato nella forma dell’opposizione sistemica impersonificata dal partito politico guidato da Giorgia Meloni. Ora è lei stessa le istituzioni ed è quindi giunto il momento di dimostrare la capacità amministrativa. Siamo tranquilli, Giorgia Meloni non è un pericolo per la democrazia, quanto per le tasche degli italiani e della credibilità del nostro paese in Europa” dice Giulia Vitali, coordinatrice di Italia Viva Lecco.