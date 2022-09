Data pubblicazione 28 Settembre 2022

LECCO – Diversi cittadini si sono rivolti allo sportello di Federconsumatori Lecco dopo che sedicenti rappresentanti delle aziende di gas e luce hanno bussato alle loro abitazioni, offrendo nuovi contratti per le forniture delle utenze domestiche che, al contrario di come venivano presentati, si sono rivelati truffaldini, prevedendo condizioni nettamente svantaggiose per i consumatori rispetto agli attuali parametri di mercato.

