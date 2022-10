L’OPINIONE: “NUOVO BRAND: DA VALLE DEI FORMAGGI A VALLE DEL CEMENTO”

Data pubblicazione 1 Ottobre 2022

Ho letto in questi sul vostro giornale l’articolo sui criteri di altezza di un futuro capannone in quel di Pasturo e, il giorno dopo, l’intervento sul turismo a firma Baruffaldi che descrive la scarsa lungimiranza, per non dire cecità, che gli amministratori Valsassinesi hanno sul tema del turismo in Valle.

Sono Valsassinese doc e sono uno degli oltre milleduecento firmatari contro l’ipotesi della strada proposta dal Comune di Barzio per raggiungere la funivia che partirebbe dal primo tornante della Fola.

Mi domando il perché di queste dormite dei nostri amministratori a partire dai vertici della Comunità Montana.

Nel non lontano 2019 veniva presentato a Cremeno il nuovo brand “Valsassina la Valle dei Formaggi“, progetto lanciato da dieci comuni (altopiano, Pasturo ed altri), dalla Comunità Montana e patrocinato dalla Regione.

Lo scopo del nuovo brand era quello di aiutare le aziende casearie della valle e di poter permettere di valorizzare in chiave turistica la Valsassina.

Ora, a Pasturo tra altezze di nuovi capannoni, nella speranza che almeno non implichino “berte” ed effetti terremoto alle case di Baiedo; in Comunità Montana e con i sindaci dell’altopiano tra il districarsi di rognose firme per raggiungere i loro obiettivi di cementare la valle, sarà il caso di cambiare brand e logo da “Valsassina la Valle dei Formaggi” a “Valsassina la Valle del Cemento“.

Allego alcune foto che potrebbero essere utilizzate per il nuovo logo.

Ovviamente un elogio ai nostri sindaci e vertici della Comunità Montana per queste innovazioni che affosseranno nel breve futuro il nostro turismo relegandolo a giardino pubblico della megalopoli milanese.

Lettera firmata