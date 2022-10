SCUOLA: IL BUS PARTE IN ANTICIPO, GLI STUDENTI RESTANO A PIEDI

Data pubblicazione 1 Ottobre 2022

CREMENO – Non c’è pace per il trasporto pubblico degli studenti. Dopo le segnalazioni dei primi giorni di scuola relative a mezzi stracarichi ecco che oggi diversi alunni del centro valle (Primaluna e Taceno) che frequentano le scuole medie a Cremeno sono rimasti a piedi.

Come verificato sul posto, l’autobus di linea delle 12:20 da Lecco per Moggio-Barzio-Taceno-Crandola è transitato a Cremeno in anticipo rispetto alle previste 13:01. Per gli sfortunati studenti, usciti alla solito orario da scuola, non è rimasto altro da fare che avvisare a casa e attendere l’arrivo del mezzo successivo, alle 14. È andata invece meglio ai loro compagni di Pasturo e Introbio perché il mezzo destinato al loro trasporto è passato all’orario giusto.