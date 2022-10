Data pubblicazione 10 Ottobre 2022

BALLABIO – Nella sala delle adunanze (“dépendance” del municipio), avrà luogo mercoledì 12 ottobre la riunione del consiglio comunale.

In trattazione un risicatissimo – ma rilevante – ordine del giorno: appena due punti in esame, però come detto “pesanti” come la comunicazione della nomina del nuovo componente della giunta (Pinuccia Lombardini) e soprattutto l’istituzione della “commissione consiliare speciale …