TENNIS PRIMALUNA: CONTINUITÀ NELLA GESTIONE PER L’INVERNO

Data pubblicazione 10 Ottobre 2022

PRIMALUNA – Confermata la gestione del Tennis Club di Primaluna, che rimarrà ai soci che hanno preso in mano la struttura sportiva nell’agosto scorso.

Per questo sono aperte le prenotazioni per tutta la stagione invernale, con disponibilità di luci, riscaldamento e servizio docce. Sarà possibile affittare i campi esterni e l’impianto al coperto sia per ore singole che stagionali.

Per le prenotazioni è possibile contattare Giancarlo 349 459 6192, Federico 349 306 8715 e Alessandro 347 967 6812.

RedPri