METEO: GIORNATE MITI E SENZA PRECIPITAZIONI

Data pubblicazione 11 Ottobre 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – È stato un fine settimane a due velocità: bel tempo per buona parte della giornata di sabato, precipitazioni modeste a partire dalla serata per buona parte della festività, recate da un debole fronte perturbato che ha abbandonato i nostri territori entro il pomeriggio di lunedì. A seguire l’espansione dell’alta pressione favorirà il ritorno di condizioni stabili e soleggiate ma con la comparsa di foschie e nebbie nei fondi valle. Temperature in ulteriore aumento.

Bel tempo e clima mite sino a mercoledì 12 ottobre, nubi in aumento dalla serata di giovedì 13 ottobre. Temperature mattutine comprese tra 13/15°C, massime tra 20/21°C. Zero termico diurno attorno a 3000 metri. Venti deboli tra Nord Ovest e Nord Est.

Fabio Porro