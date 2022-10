GSO BALLABIO: L’UNDER 12 RADDOPPIA GRAZIE AI RINFORZI DALLA VALLE

Data pubblicazione 12 Ottobre 2022

BALLABIO – Per la stagione sportiva 2022 e 2023 gli Under 12 del Gso Ballabio allenati oltre che da Omar Gianola da Ernesto Billo e Rocco Merlo raddoppiano le squadre. Infatti i ragazzini iscritti sono una ventina e quindi la società del paese ha deciso di creare due squadre: la bianca e la azzurra farà il torneo a 7 organizzato dal Csi di Lecco. In questo periodo, oltre ad vere ripreso gli allenamenti, i piccoli calciatori hanno disputato diverse amichevoli e la Csi Cup.