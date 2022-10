LETTERA DA BARZIO: “VIA MILANO È SFREGIATA DA VEICOLI CHE CAMBIANO CORSIA PER ATTRAVERSARE IL DOSSO RALLENTATORE”

Data pubblicazione 29 Ottobre 2022

Buongiorno Valsassina News,

è noto che Via Milano, e di conseguenza l’immagine di Barzio, da anni, è sfregiata da veicoli che cambiano corsia di marcia per attraversare il dosso rallentatore senza che l’autorità pubblica e gli abitanti muovano un dito!

Il dosso stradale rialzato in asfalto è nel mezzo di Via Milano da qualche anno, per rallentare la velocità dei mezzi motorizzati che percorrono il lungo rettilineo in leggera pendenza. Sulla collinetta artificiale ci sono strisce pedonali; l’ingresso dell’asilo infantile è a pochi metri. Numerosi automobilisti e motociclisti diretti in leggera salita verso il paese hanno la pretesa di superare il dosso rallentatore andando nella corsia di marcia opposta perchè secondo loro da quella parte è leggermente più basso. La manovra di cambio di corsia è pericolosa, sia per i veicoli che procedono in direzione contraria che si vedono un veicolo in faccia, sia per i pedoni, che proprio in quel punto possono attraversare la strada sulle strisce pedonali. Anche in assenza di nessuno nelle vicinanze, è davvero brutto vedere l’inciviltà, la maleducazione e l’esibizionismo di come si entra nel paese di montagna, perla della Valsassina.

Allego 2 foto.

Sabato 22 ottobre 2022 ore 18.21. Macchina bianca che va nella corsia opposta per attraversare il dosso rallentatore:





Venerdì 28 ottobre 2022 ore 15.44 (immagine in copertina): auto che supera il dosso rallentatore nella corsia opposta di marcia.

Rendendo pubblica questa protesta, chiedo al sindaco di Barzio di affrontare almeno uno degli evidenti (e veri) problemi del paese. Per evitare ogni ambiguità, suggerisco che andrebbe indicato il divieto di cambio di corsia con cartelli stradali e/o una adeguata segnaletica orizzontale sull’asfalto. Ai vigili urbani dell’Altopiano chiedo di correggere questa cattiva abitudine che viola una regola del codice della strada, multando. Inoltre, colgo l’occasione per segnalare la rumorosità degli instabili tombini di Via Milano, in particolare in prossimità della curva, che si muovono al passaggio dei veicoli.

Cordiali saluti

Mauro Vezzoli

villeggiante abitante in Via Milano