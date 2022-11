TOVAGLIE, RUNNER E TOVAGLIOLI: CONSIGLI PER SCEGLIERE LA BIANCHERIA DA TAVOLA

Data pubblicazione 16 Novembre 2022

Quando si organizza una festa, le piccole cose possono fare una grande differenza. Uno dei dettagli più importanti è la biancheria da tavola, indispensabile per una cena che possa dirsi davvero elegante e curata nei minimi dettagli. Tovaglie, runner e tovaglioli devono dare un certo tono all’evento, quindi è importante selezionarli con cura.

Ecco alcuni consigli per scegliere un set di biancheria da tavola elegante e di lusso senza spendere una fortuna, con un occhio rivolto al design e l’altro al portafogli.

Una questione di materiali e tessuti

La prima cosa da considerare, quando si sceglie la biancheria da tavola, è il materiale del set. Sulle pagine di negozi online specializzati come Ferò, per citare un esempio concreto, si possono trovare tovaglie, runner e tovaglioli in jacquard, e in altri materiali pregiati come il lino. Il tessuto è un elemento fondamentale, perché ha un impatto diretto sull’aspetto generale della tavola.

Il jacquard è un tessuto in grado di donare un tocco di eleganza unico a qualsiasi ambiente. Il lino, invece, è perfetto per chi vuole dare alla propria festa un ‘sapore’ davvero raffinato, andando al di là di ciò che offre il menù della serata. Non potremmo poi non citare il cotone, un altro must per quel che riguarda la scelta di un set di biancheria da tavola elegante. Questo tessuto, infatti, è molto morbido e confortevole, ed è bene che abbia anche altre proprietà, come nel caso dell’idrorepellenza.

Le dimensioni della tovaglia e del runner

Le dimensioni della tovaglia e del runner scelti devono essere necessariamente proporzionate al tavolo su cui verranno posizionati. In generale, è consigliabile scegliere una tovaglia più lunga di circa 30 centimetri rispetto alla lunghezza del tavolo, mentre per il runner è sufficiente che sia più corto di circa 50 centimetri.

Occhio alla combinazione di colori

Oltre al materiale e alle misure, è importante considerare anche i colori della tovaglia, del runner e dei tovaglioli. Questi elementi devono essere in armonia tra loro, dunque coordinati, ma devono anche essere in grado di creare un contrasto con i piatti, i bicchieri e le posate scelte per la cena. Per una cena dall’atmosfera romantica, per esempio, è possibile optare per una tovaglia rosa chiaro, reperibile sullo shop di Ferò, e abbinarla ad un runner bianco.

Se invece si desidera dare all’evento un aspetto più sofisticato, è possibile scegliere una tovaglia nera o blu scura e abbinarla a un colore a contrasto come l’oro o l’argento. L’importante è che i colori siano ben bilanciati, evitando di esagerare in un senso e nell’altro.

Considerare il budget

Il prezzo delle tovaglie può variare in base al tipo di prodotto, ai tessuti utilizzati e alla qualità generale della biancheria. Di contro, non è necessario spendere tanti soldi per portarsi a casa dei prodotti di qualità: lo dimostra ancora una volta Ferò, che mette a disposizione biancheria da letto con una lavorazione pregiata, elegante e di lusso, ma al tempo stesso accessibile e con un prezzo conveniente.