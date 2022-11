IL CFPA RIPARTE DALLE VITTORIE: 3 PRESTIGIOSI PREMI NELL’ULTIMA SETTIMANA

Data pubblicazione 23 Novembre 2022

CASARGO – Sono stati tre i riconoscimenti ottenuti dal CFPA Casargo nell’ultima settimana. Lo scorso venerdì, in occasione dell’assemblea annuale di Confartigianato Lecco tenutasi nella sede lecchese del Politecnico, Iginio Massari ha premiato il CFPA Casargo nell’ambito del contest “Miglior dolce artigiano della Provincia di Lecco”. Ad aggiudicarsi il primo posto gli studenti del 3° anno del corso di pasticceria: Riccardo Bianchi, Francesca Bianco, Stefano De Simone, Matteo Gullino e Tommaso Pirovano che hanno ideato il dolce “Per le vie di Lecco”. Il contest è alla sua prima edizione ed è stato aperto al pubblico che ha gremito la sala con entusiasmo. Oltre al CFPA, presenti le scuole Enaip e la Fondazione Luigi Clerici.

Le soddisfazioni sono proseguite ieri, in occasione del Concorso Matteo Restelli a Varese. La studentessa Maria Vitoria Silva ha vinto il primo posto assoluto nel settore bar con uno spritz veneziano abbinato a un finger food salato (taco al carbone vegetale con fonduta di taleggio e zucca). Gli studenti di cucina, pasticceria e sala (Andrea Bonfanti, Federico Valsecchi e Sasha Zangari, Viviana Bosisio e Maria Vitoria Silva) hanno gareggiato come team arrivando al secondo posto. Questa la proposta presentata alla giuria: mosaico di salmerino, spuma di quartirolo DOP, sedano croccante, scrub di sedano seguito da filetto di cervo alla caldarrosta, spuma di castagne, gel di melograno, puntarelle, zucca alla brace e polvere di salmì. Per concludere parfait al taleggio, pere, crumble salato al cacao e nocciole.

“Questi successi testimoniano l’alto livello formativo di tutti i nostri corsi e la qualità degli studenti e dei docenti del Cfpa. Essere premiati dal Maestro Iginio Massari che ha reso celebre la pasticceria italiana nel mondo, ha rappresentato motivo di ulteriore soddisfazione. Le sue parole sono fonte di ispirazione e di stimolo per tutti noi” commenta Marco Cimino, direttore CFPA Casargo.

“Mi congratulo con tutti gli studenti e i docenti del CFPA che hanno riportato queste importanti vittorie nel giro di pochissimi giorni: questo dimostra l’alto livello formativo che la nostra scuola ha e continua a mantenere in tutti i corsi. Vogliamo ripartire proprio da qui: il CdA è proiettato al futuro, la nostra priorità è ridare serenità alla scuola, a chi ci lavora e studia quotidianamente mettendo al centro la didattica e gli alunni. Porremo la giusta e necessaria attenzione alla gestione economica e alla sostenibilità finanziaria di tutte le iniziative, oltre che fidelizzare gli sponsor già presenti allargando però la platea di “amici della scuola”. Puntiamo inoltre sul potenziamento dell’attività commerciale fondamentale perché i ragazzi spendano la loro professionalità attraverso iniziative di catering, eventi di ospitalità congressuale e ritiri estivi” commentano Francesco Maria Silverij, presidente del CFPA Casargo e il consiglio d’amministrazione.

“Ho assegnato delle deleghe, nello specifico ad Augusto Giuseppe Amanti, ex direttore generale della Banca di Credito Cooperativo della Valsassina, alla contabilità, bilancio e contratti. Ad Angela Fortino, presidente dell’Associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, la delega ai docenti e al convitto” termina Silverij.