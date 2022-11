GRAVE IL TRATTORISTA DELL’INCIDENTE DI BALISIO, FUORI PERICOLO IL 64ENNE SCHIACCIATO DA UN TRONCO A CORTENOVA

MILANO/LECCO – Esiti diversi per due persone rimaste ferite negli ultimi giorni, a Ballabio e Cortenova.

Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione di rianimazione dell’ospedale milanese ‘Niguarda’ l’agricoltore 53enne Franco Frigerio, titolare dell’impresa ‘Besonda’ a Maggio di Cremeno. Era stato coinvolto nello scontro tra il suo trattore e un’auto l’altra sera sulla Provinciale a Balisio, incidente nel quale aveva riportato fratture agli arti inferiori e al bacino oltre a un trauma cranico-facciale commotivo. La prognosi è ancora riservata.

Meno preoccupanti invece le condizioni dell’uomo di 64 anni rimasto schiacciato da una pianta che stava tagliando e gli è caduta addosso nel pomeriggio di ieri in un bosco tra Cortenova e Parlasco. A sua volta ricoverato in ospedale, in codice giallo, non corre pericolo di vita.