“COSTRUIAMO IL FUTURO”, UN PREMIO PER L’ASD SPORT VALSASSINA DI INTROBIO

Data pubblicazione 12 Dicembre 2022

INTROBIO – Venerdì 16 dicembre a Merate la premiazione per l’edizione 2022 del premio “Costruiamo il futuro”, pensato dalla fondazione nata nel 2009 per le piccole realtà del terzo settore che ogni giorno rispondono con gratuità e impegno ai bisogni che incontrano, generando valore per la comunità e per il territorio. Per questo, la fondazione sostiene i progetti e la vita di tante associazioni che operano nel territorio lombardo.

Tra le realtà che verranno premiate venerdì c’è anche una valsassinese: l’Asd Sport Valsassina. Il sodalizio introbiese aveva aderito al bando nel mese di settembre e in questi giorni ha avuto la notizie di essere stata selezionata tra le società lecchesi.

Il progetto che ha vinto il bando prevede la realizzazione di un evento in primavera in collaborazione con i volontari del Soccorso Centro Valsassina. In data da definire, verrà organizzata una lezione formativa per i ragazzi delle scuole medie di Introbio (presumibilmente una classe seconda), un evento in palestra con l’intervento dei volontari del soccorso e delle serate informative con tecnici che tratteranno diversi argomenti.

Più dettagli verranno diramati appena il progetto inizierà a prendere forma. Per ora, per l’Asd Sport Valsassina è solo tempo di premiazioni.

RedSpo

> ASD SPORT VALASSINA – SCHEDA