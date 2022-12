Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

PARLASCO – Anas informa in una nota che “Sulla strada statale 754 ‘Parlasco-Bellano’ il traffico è provvisoriamente bloccato tra il km 2,800 e il km 8,000, a Parlasco , poiché due mezzi pesanti, privi delle dotazioni invernali, non sono in grado di proseguire la marcia“.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti della notizia appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro