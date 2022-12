Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

LECCO – Mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre il XXI Congresso della FIOM CGIL Lecco. Con 55 voti favorevoli e un astenuto, l’assemblea generale eletta durante i lavori congressuali ha riconfermato Maurizio Oreggia come segretario generale di categoria.

Oreggia, conosciuto anche in Valsassina per la sua attività sindacale, ha dichiarato che “Il Congresso è un momento di grande importanza per la nostra organizzazione, perché rappresenta il …

> L’ARTICOLO COMPLETO SU LECCO NEWS