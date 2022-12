Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

INTROBIO – È con una sottoscrizione a premi che il Soccorso Centro Valsassina avvia la raccolta dei fondi necessari all’acquisto di un nuovo pulmino che servirà all’associazione con sede a Introbio per il trasporto di pazienti e disabili.

I biglietti si possono prenotare scrivendo via Whatsapp al numero 348996250, ritirandoli in sede o scegliendoli alla cena natalizia di sabato 17 dicembre. Proprio in occasione della tradizionale ‘busecca’ si procederà all’estrazione.