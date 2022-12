ADDIO A CENT’ANNI A GIULIANO MAGLIA, DECANO DELLA FAMIGLIA ESINESE

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

ESINO LARIO – Si terranno domani, mercoledì 28 dicembre alle 10, nella parrocchiale di San Vittore a Esino i funerali del centenario Giuliano Maglia – figura notissimo a cavallo della Grigna scomparso in queste ore.

Ad agosto aveva compiuto un secolo (vedi l’articolo su Lario News), una vita pienissima iniziata nel 1922 a Esino Lario; tre anni fa in occasione della Giornata della Memoria a Maglia era stata consegnata la Medaglia d’Onore destinata ai sopravvissuti dei campi di concentramento e di lavoro nella Seconda guerra mondiale. Prigioniero in Albania, con l’Armistizio fu infatti deportato in Germania e tornò in Italia dopo due anni l’11 settembre 1945.

FOTO

A destra con la nipote Sonia e il figlio Franco >

Sotto, la consegna della medaglia d’Onore

Questa mattina la salma dello scomparso tornerà nella casa di via alle Grigne, domani come detto l’estremo saluto nel paese che ha dato i natali al decano di una famiglia molto conosciuta in tutto il territorio tra Lario e valli.

RedCro

