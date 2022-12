DISSESTO IDROGEOLOGICO: ALTRI FONDI PER LA VALSASSINA E DERVIO

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

MILANO – Ulteriori 21,4 milioni di risorse statali per finanziare un piano interventi pubblici nei territori lombardi colpiti dagli eventi calamitosi del 3-5 ottobre 2020, per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. È l’oggetto del decreto firmato nei giorni scorsi dalla Direzione Generale Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, relativa anche alla misura finanziaria stanziata lo scorso 1° settembre del Consiglio dei ministri, su richiesta della Regione.

La misura assegna nuovi fondi ai Comuni, Comunità Montane e Province dei territori di Bergamo (7.391.190 euro per 34 interventi), Brescia (2.830.000 euro per 5 interventi), Como (1.079.398 euro per 5 interventi), Lecco (2.367.890 per 13 interventi), Pavia (100.000 euro per 2 interventi), Sondrio (6.994.550 euro per 38 interventi) e Varese (653.391,11 euro per 5 interventi), per realizzare 102 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

“Per i territori danneggiati dal maltempo dell’ottobre 2020 – ha commentato l’assessore Pietro Foroni – lo Stato ha complessivamente messo a disposizione 29,1 milioni per interventi pubblici e privati. Con quest’ultimo stanziamento è stato possibile approvare il piano che prevede la realizzazione di ulteriori 102 importanti interventi pubblici per ridurre il rischio idrogeologico”.

Nel dettaglio nella nostra provincia arriveranno 430mila euro per Dervio; 300mila euro per due interventi a Introbio; 18mila euro per Moggio, 70mila euro per due interventi a Premana, 1.049.890 euro per quattro interventi a Primaluna, 400mila euro per due interventi a Sueglio.