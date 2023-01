CICLOCROSS, A SEREGNO TESTA (VAM RACE MOGGIO) CONSOLIDA IL PRIMATO

Data pubblicazione 8 Gennaio 2023

SEREGNO (MB) – Primo impegno agonistico del nuovo anno per due alfieri della Vam Race, società di Moggio.

Ivan Testa e Marco Guerriero hanno partecipato alla nona prova del circuito regionale del Trofeo Lombardia di ciclocross, con la gara disputata a Seregno.

Nel contesto amatoriale delle gare disputate sul suolo brianzolo va rimarcato come Ivan Testa abbia chiuso secondo in Fascia 2 (45/54 anni), preceduto dal solo Graziano Bonalda, acquisendo però punti importanti per consolidare il suo primato nel circuito.

In Fascia 1 (19/44) buona prova di Marco Guerriero, che chiude al quinto posto, rimanendo ancora terzo nella generale.