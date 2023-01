LECCO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER QUESTA SETTIMANA

Data pubblicazione 8 Gennaio 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 9 a domenica 15 gennaio 2023.

Via CESURA, tratto compreso tra il civico 30 e 34, dalle 8:00 alle 17:00 del 12 e 13 gennaio, divieto di transito veicolare e pedonale e limite massimo di velocità 30 Km/h, per intervento di realizzazione nuovo allacciamento alla rete fognaria;

via TUBI, via VERCELLONI, via MONSIGNOR MONETA, via MENTANA, via DEL SEMINARIO, piazza CARDUCCI, via FRATELLI BANDIERA, dal 9 gennaio al 3 febbraio, parziale longitudinale restringimento per scavo posa rete in fibra ottica;

via AQUILEIA, tratto all’altezza del civico 1, dalle 9:00 del 9 gennaio alle 18:00 dell’11 gennaio, divieto di transito veicolare, senso unico di marcia in via Grado in direzione via Trento, nel tratto compreso tra via Aquileia e via Trento, precedenza e obbligo di svolta a destra in via Grado, intersezione con via Trento e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica;

via CAPODISTRIA, tratto da viale Turati e via Giacomo Leopardi, dalle 8:00 alle 18:00 del 13 gennaio, divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia in via Giacomo Leopardi, nel tratto compreso tra via Ca’ Rossa e via Capodistria, e istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per sosta temporanea di autogrù;

via GRAMSCI, tratto all’altezza del civico 5, dalle 8:30 del 9 gennaio alle 17:00 del 10 gennaio, divieto di transito veicolare, per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica;

via PETRARCA, altezza civico 49, dalle 8:00 alle 18:00 del 13 gennaio, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, tra l’intersezione con via Pasubio e via Torquato Tasso, in direzione via Pasubio, con limite massimo di velocità 30 Km/h, per intervento di sostituzione asta e chiusino saracinesca.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371