VALVARRONE, FERMO IL CANTIERE SULLA SP67. BUZZELLA: “MEGLIO DI NOTTE”

Data pubblicazione 10 Gennaio 2023

VALVARRONE – Non sono iniziati i lavori sulla SP67 in Valvarrone che da ieri, 9 gennaio, a venerdì 3 febbraio avrebbero dovuto chiudere al traffico il tratto compreso tra il chilometro 18+270 ed il chilometro 19+500, da Tremenico alla galleria in direzione Introzzo.

Il cantiere prevede la posa della tubazione del collettore fognario da parte di Lario Reti Holding e per consentire i lavori la Provincia di Lecco ha previsto la chiusura della circolazione dalle 8 alle 14 (sabato e festivi esclusi) mentre un semaforo ha il compito di regolare la viabilità a senso unico alternato negli orari di apertura.

Tuttavia, anche se l’ordinanza è in vigore, i lavori non sono iniziati perché mancherebbe ancora del materiale necessario all’intervento. Un “ritardo” che però consente al sindaco Luca Buzzella di sottoporre a Villa Locatelli l’eventualità di far svolgere i lavori nel solo orario notturno in modo da creare meno disagi sia ai cittadini sia agli operatori.