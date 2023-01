NUOVA LECCO-BALLABIO, ALLE 12 VIA LE TRANSENNE. SARÀ LA FINE DEI DISAGI?

Data pubblicazione 10 Gennaio 2023

BALLABIO – A mezzogiorno in punto verranno rimosse le transenne che dalla frana del 9 dicembre 2022 sbarrano l’ingresso alla ‘nuova Lecco-Ballabio’. Automobilisti e autotrasportatori potranno così riprendere a scorrere sulla SS36DIR, scorrere ma non correre perché accanto alla carreggiata continuano gli interventi di messa in sicurezza dunque andrà mantenuto il limite di velocità di 30 km/h.

In questo mese i rocciatori hanno provveduto ai disgaggi del materiale instabile sulla parete del Monte Due Mani e, rimossi i massi franati sulla carreggiata, ieri è stato portato via anche il furgone colpito e dal quale sono miracolosamente usciti indenni due fruttivendoli. La sede stradale ora è protetta dai cosiddetti geoblocchi mentre un sistema radar monitora costantemente il fronte della frana.

Nelle prossime settimane si dovrà procedere all’installazione di vere e proprie barriere paramassi, alla realizzazione di un muraglione di contenimento ed allo scavo di un vallo che possa contenere ulteriori scariche di sassi evitando che giungano in strada.