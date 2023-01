PIANI DI ARTAVAGGIO: FUNIVIA OPERATIVA TUTTI I GIORNI TRANNE IL MARTEDÌ

Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

PIANI DI ARTAVAGGIO – Ai Piani di Artavaggio, località tra i 1.600 e i 1.900 metri di altitudine raggiungibile anche mediante diversi sentieri, la funivia Moggio-Artavaggio è aperta tutti i giorni a esclusione del martedì, dalle 8:30 alle 17 con pausa 12:15-13:30 fino al 31 marzo.

Quattro i tapis roulant aperti tutti i week end dalle 8:30 alle 16.

Grazie al grande campo scuola dotato di tre tappeti mobili, Artavaggio è la meta ideale per chi vuole imparare a sciare, mentre per chi non preferisce cimentarsi con gli sci c’è l’area bob.

Grazie alle ultime nevicate anche i percorsi delle ciaspole e gli itinerari per gli sci alpinisti sono attualmente in condizioni ottimali.