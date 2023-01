RIAPERTURA NUOVA LECCO-BALLABIO, LA COMUNITÀ MONTANA “RINGRAZIA”

Data pubblicazione 20 Gennaio 2023

BARZIO – Dieci giorni dopo la riapertura della strada, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “ringrazia gli Enti, le Autorità e tutto il personale operativo intervenuto per il pronto intervento per la messa in sicurezza della “Strada statale 36 Raccordo Lecco-Ballabio” -, sottolineando come “l’operazione, frutto della grande sinergia tra Enti superiori e territorio, ha visto tutti lavorare insieme per il raggiungimento dell’obiettivo comune di riportare la viabilità sulla nostra strada in tempi rapidi, collegamento vitale non solo per la Valsassina ma per tutto il territorio di Lecco e provincia e su cui inevitabilmente sono ricaduti gli effetti dell’evento calamitoso”.

