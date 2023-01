SCI CUB PRIMALUNA: 5ª SOCIETÀ ALLO SKIRI TROPHY, ALLE UNIVERSIADI UN’OTTIMA PROVA DI LAURA COLOMBO

Data pubblicazione 23 Gennaio 2023

VAL DI FIEMME (TN) – Colpaccio dello Sci Club Primaluna al celebre Skiri Trophy in Val di Fiemme che si piazza al 5° posto nella classifica generale per società tra oltre 50 squadre partecipanti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Slovenia, Bulgaria, Spagna e Repubblica Ceca.

Primalunesi che possono dirsi soddisfatti anche dalla prestazione negli States di Laura Colombo. Impegnata nelle Universiadi a Lake Placid, la 24enne ha conquistato un ottimo 7° posto nella 15 km a tecnica libera.