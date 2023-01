AGENZIA TPL, HOFMANN: “PERSA LA MAGGIORANZA NEL CDA PER I MAL DI PANCIA DEL SINDACO GATTINONI”

Data pubblicazione 26 Gennaio 2023

Fa specie che il Sindaco Gattinoni, la sua compagine di Centrosinistra e i “Civici per la Provincia” siano divisi su tutto, tranne che quando si parla di nomine e presunte spartizioni. Un argomento che di certo non mi appassiona, come peraltro credo non scaldi i cuori alla maggior parte delle persone, e che è da leggere non come un gioco di poltrone, o di pedine da muovere a comando, ma che riguarda la rappresentanza degli interessi e dei bisogni dei Comuni e dell’intero territorio provinciale.