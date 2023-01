ELEONORA LAVELLI, TOUR ELETTORALE NEI PAESI DEL CENTRO VALSASSINA

“Ho affrontato i problemi della viabilità in Valsassina, con chi se ne occupa da anni e visto gli effetti del dissesto idrogeologico” afferma la 27enne di Imbersago – in copertina con Mauro Artusi , sindaco di Primaluna, davanti al polo sanitario di Introbio-Sceregalli .

PRIMALUNA – Giornata “intensissima”, con la visita a quattro Comuni del Centro Valle per la candidata del Terzo Polo per Letizia Moratti presidente Eleonora Lavelli .

“C’è tanto da fare per rigenerare i nostri paesi” aggiunge Lavelli, che nel suo mini tour oltre a Introbio ha toccato Primaluna, incontrando i tecnici del municipio e alcuni operatori turistici e ancora Taceno, per poi concludere il suo giro in un caseificio di Pasturo.

RedPol