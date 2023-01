SONDAGGIO: LETTORI DIVISI SUL CENTRO ACCOGLIENZA MIGRANTI DI MAGGIO

Data pubblicazione 26 Gennaio 2023

CREMENO – La tradizionale consultazione on line di VN ha chiesto per una settimana ai lettori un’opinione sul Centro di accoglienza per migranti alle Casere (Maggio di Cremeno) dopo un episodio di cronaca che ha visto protagonista un extracomunitario, risultato peraltro non essere un ospite di quella struttura.

Divisi nel loro giudizio i lettori: se quasi la metà vuole chiuderlo, altrettanti hanno scelto le due voci contrarie “Tenerlo aperto, con maggiori controlli” (34%) e “Niente, il caso di oggi dipende da un singolo” (13%). Elevato, per una volta, il numero dei votanti della classica risposta “È sempre il solito magna-magna”. Nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 2 febbraio. Questa volta il quesito è: Come si occupa la politica della Valsassina? CENTRO ACCOGLIENZA CREMENO, CHE FARE? Chiuderlo (48%, 394 Voti)

Tenerlo aperto, con maggiori controlli (34%, 274 Voti)

Niente, il caso di oggi dipende da un singolo (13%, 108 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 36 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 3 Voti) Totale votanti: 815 Loading ... Loading ... .

