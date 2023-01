DUE INTERVENTI DEL SOCCORSO ALPINO SUL GRIGNONE NEL FINE SETTIMANA

Data pubblicazione 29 Gennaio 2023

PASTURO – Due interventi nell’ultimo week end per i tecnici della Stazione di Va­lsassina-Valvarrone del Soccorso alpin­o.

Il primo sabato al­le 15:50, con un all­ertamento per un uomo che aveva riportato una lesione a una gamba sul sentiero che dalla Grigna Se­ttentrionale porta verso il paese, sotto il Pialleral. Sono par­tite subito le squad­re per il recupero. Non appena raggiunta e valutata la perso­na soccorsa, in acco­rdo con la centrale è stato deciso di fa­re intervenire l’eli­soccorso di Sondrio di Areu – Agenzia re­gionale emergenza ur­genza, che ha portato l’uomo in ospedale.

Il secondo interve­nto oggi, sempre sul Grignone, con l’attivazione a mezzogiorno per una donna del 1969 che aveva avuto un mal­ore al bivacco dei Comolli. Sono salite le squadre territori­ali della Valsassina a piedi; i soccorri­tori hanno prestato assistenza alla donna ed effettuato la valutazione sanitaria. Poi, in accordo con la centrale, vis­to che la donna era in buone condizioni, l’hanno accompagnata a piedi fino a val­le, dove aveva l’aut­o, al Colle di Balisco. L’inter­vento è finito nel pomeriggio