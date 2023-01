COSA SAI DEL RELÈ A STATO SOLIDO E DEL RELÈ DI RITARDO DEL TIMER?

Data pubblicazione 30 Gennaio 2023

Cos’è un relè a stato solido?

Solid state relay, noti anche come relè a stato solido o relè timer a stato solido, sono utilizzati in innumerevoli dispositivi elettrici ed elettronici per controllare un’ampia varietà di carichi resistenti e induttivi. Le caratteristiche prestazionali e i diversi molti vantaggi dei relè a stato solido rispetto ai loro vis-à-vis elettromeccanici li rendono perfetti per una gamma più completa di applicazioni di cambio specificate come:

Riscaldatori

Luci

Motori

Dispositivi di controllo del movimento

Utilizzo del relè a stato solido:

SSR continua a spostare gli EMR in molte applicazioni per tutti gli usi. La differenza principale tra SSR ed EMR è che gli SSR consentono la commutazione interamente elettronica e non controllano i contatti mobili. I dispositivi elettronici specificati come raddrizzatori controllati al silicio consentono questa commutazione elettronica del flusso. Gli SSR possono essere costruiti con SCR (raddrizzatori controllati al silicio), TRIAC (triodi per CA) o transistor variabili; I transistor a giunzione MOS sono generalmente utilizzati come fattore di commutazione.

Gli SSR sono progettati per garantire il completo isolamento elettrico tra il segnale di ingresso e il segnale di uscita. Mentre gli SSR sono disattivati, hanno una resistenza molto elevata e, una volta indirizzati, hanno una resistenza molto bassa. Il circuito del segnale di ingresso di controllo SSR assorbe meno energia rispetto agli EMR. Per l’avvio, il tempo di cambio degli SSR è molto più breve, equiparato agli EMR.

Cos’è un relè temporizzato?

Ben noto come relè temporizzatore o timer relay, un relè temporale è una svolta che controlla la tempistica di una conseguenza. Apre o chiude i contatti dopo che è trascorso un tempo programmato, consentendo così un’operazione di controllo temporizzata.

I relè temporizzati sono utilizzati in applicazioni in cui è essenziale ritardare l’implementazione di alcuni eventi. Questi potrebbero includere circuiti di controllo industrializzati, misure di sicurezza, allarmi antifurto e dispositivi di controllo dell’illuminazione automatizzati.

I relè temporizzati possono essere elettromeccanici o a stato solido e analogici o digitali. Sebbene eseguano una funzione primaria, questi relè temporizzati utilizzano diverse interfacce e caratteristiche specificate come vantaggi e svantaggi.

A cosa serve un relè temporizzato?

La funzione primaria del relè di ritardo serve a garantire un tempo supportato da eventi. Il dispositivo è, quindi, utilizzato in una varietà di applicazioni che richiedono sequenze temporizzate o intervalli di tempo. Questi vanno da semplici timer a controlli di sequenze composite. Di seguito sono elencati alcuni degli usi di base del relè di ritardo: