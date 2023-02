LA FESTA DI DON BOSCO: MESSA A INTROBIO, A PREMANA ANCHE IL ‘GINEER’

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

INTROBIO/PREMANA – Conclusa la Settimana dell’Educazione che la Diocesi di Milano realizza dal 28 al 31 gennaio. Sono stati giorni decisivi per le comunità educanti delle parrocchie, comunità pastorali, decanati.

In questi giorni è stato proposto dalla FOM Fondazione Oratori Milanesi un pensiero sull’oratorio che ponga l’attenzione sulla vita dei ragazzi e delle ragazze – tutti, nessuno escluso – su come vivono la fede e l’esperienza del crescere, nel contesto in cui abitano, in relazione con i loro pari, in rapporto con le figure educative, i genitori, gli adulti, la comunità; su come vivono i loro impegni di studio e di sport; su come abitano il loro tempo, esercitano la loro libertà, utilizzano i social, interpretano la loro corporeità e la sessualità; vivono situazioni di disagio, di povertà o dolore.

A Introbio per la Comunità Pastorale Madonna della neve dopo la merenda in oratorio, si è celebrata la messa di San Giovanni Bosco nella parrocchiale di Sant’Antonio Abate da parte del responsabile per la pastorale giovanile don Gianmaria Manzotti.

Al termine della celebrazione sono state proiettate le foto dell’anno trascorso insieme.

A Premana alle 18 si è celebrata la messa per bambini e ragazzi con un sacerdote d’eccezione: don Silvio Mantelli prete salesiano in arte il Mago di Sales. Sacerdote salesiano e prestigiatore è noto per le missioni di volontariato in tutto il mondo. Attraverso la magia don Silvio ha ideato progetti e spettacoli per “portare un sorriso” ai bambini in difficoltà in Africa, America e Asia.

Dopo la messa non è mancato il falò della Giubiana che in premanese si dice “an và a cascià uie Gineeeer” ed è tornato dopo le restrizioni della pandemia. I bambini hanno recuperato i fantocci e con un frastuono assordante hanno percorso alcune vie del paese attorno alla parte più antica fino alla piazza antistante la parrocchiale dove il tutto è stato bruciato in un grande falò.

Foto Maria Bellati