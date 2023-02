CALCIO: CORTENOVA COL FANALINO DI CODA PER RITROVARE LA VITTORIA

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

CORTENOVA – La sconfitta col Rovagnate e la contemporanea vittoria di Grosio e Berbenno hanno aggravato la classifica del Cortenova, che vede la salvezza diretta allontanarsi: ad ora sono cinque i punti che separano la squadra valsassinese, terzultima, dalla quintultima piazza.

Ma guai fasciarsi la testa. Guardando l’altro lato della medaglia, infatti, mancano ben 13 sfide al termine del campionato di Prima Categoria, con tutti gli scontri diretti ancora da giocare. Partite che il Cortenova non dovrà assolutamente sbagliare se vuole, come ha dimostrato di poter fare lo scorso anno, ribaltare le sorti del torneo.

Proprio in quest’ottica, da non sottovalutare il match che vedrà impegnata la squadra di Antonio Selva domenica 5 febbraio, a Cortenova, con ospite il Sovico Calcio. La formazione brianzola è clamorosamente ancora ferma a zero punti in classifica, con 17 sconfitte in altrettante partite, 19 gol fatti e ben 74 subiti. Una gara che parrebbe a senso unico ma, si sa, il “fattore testa” non va certamente sottovalutato.

All’andata il fanalino di coda del gruppo non riuscì a rimontare la doppietta di Matteo Selva, che regalò la prima gioia stagionale al Cortenova. E forse, nel momento di crisi, proprio sul numero 10 i valsassinesi faranno affidamento anche per i primi punti del 2023. Appuntamento al centro sportivo di Bindo domenica alle 14:30.

RedSpo