MAGGIO, 102 CANDELINE E UNA FETTA DI TORTA PER GIOVANNI INVERNIZZI

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

CREMENO – Ha festeggiato 102 anni Giovanni Invernizzi, classe 1921 e da sempre residente a Maggio e più anziano della Valsassina.

Nella frazione di Cremeno amici e parenti si sono ritrovati per festeggiare Invernizzi, ancora in buona salute e che non si è voluto privare di una fetta di torta. Qualche problema di udito e ben pochi acciacchi considerata l’età, il centenario è autonomo e una badante gli tiene compagnia perché ha scelto di continuare a vivere da solo, anche se Renato, il figlio, lo accoglierebbe volentieri in casa.

Oltre al figlio e alla nuora, Giovanni gode dell’affetto di quattro nipoti – Sara, Matteo, Fabrizio e Luca – e di tre pronipoti – Arianna, Giada e Matilde. Per i cento anni, nel 2021, tutta la famiglia si era riunita in sala consigliare dove il sindaco donò a Invernizzi una targa. Ora, il 30 gennaio di ogni anno, continuano ad essere numerosi gli auguri che riceve sia di persona sia sui social network.