TOH, C’È LA VALSASSINA NELLE “CORNICI” DELLA SETTIMANA ENIGMISTICA

Data pubblicazione 1 Febbraio 2023

MILANO – “Separa il gruppo delle Grigne dalle Alpi Orobie“. La definizione non semplicissima per chi è a digiuno in fatto di geografia ci riguarda da vicino, anzi vicinissimo.

Perché ovviamente la risposta è “Valsassina“.

Siamo sulla gloriosa Settimana Enigmistica, ultima edizione del 26 gennaio 2023 della capostipite delle riviste del settore (92° anno di attività).

Più precisamente nella pagina che contiene uno dei giochi più particolari e per questo “gettonati” dagli appassionati: le ‘Cornici concentriche‘.

Nella terza delle suddette cornici ecco la parola che tanto ci interessa, la risposta al quesito su Grigne e Alpi Orobie di cui sopra.

Incastrata tra “Nilo” e “mensile“, la nostra cara Valle avrà dato filo da torcere ai cultori di questo gioco – diverso dalle ‘classiche’ parole crociate e per questo un autentico cult per gli enigmisti: qui infatti si intersecano righe senza caselle nere con parole poste per l’appunto “a cornice” mentre l’unico quadratino scuro è messo al centro dello schema.

RedVN